Call of Duty: prenotazioni nette per 3 miliardi di dollari in 12 mesi

Con comprensibile soddisfazione, Activision ha annunciato che la serie di Call of Duty ha stabilito un nuovo record. Successivamente al lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War, il franchise di COD ha superato i 3 miliardi di dollari di prenotazioni nette nell'ultimo anno.

Con "prenotazioni nette" si intende quella metrica operativa che viene definita in base all'importo netto di prodotti e servizi venduti digitalmente o venduti fisicamente nel periodo e include, tra gli altri, i costi di licenza, il merchandising e gli incentivi agli editori ed è pari ai ricavi netti escluso l'impatto da differimenti.

Includendo anche la versione mobile di Call of Duty, quest'anno sono 200 milioni le persone che hanno giocato alla saga. Le unità vendute sono aumentate del 40% anno dopo anno. Inoltre, quello appena concluso è stato il mese di novembre più grande di sempre in termini di numero di giocatori e ore giocate mensilmente.

"Lo slancio dell'ultimo anno in tutto l'ecosistema di Call of Duty, dal free-to-play Warzone al supporto post-lancio di Modern Warfare, e ora a Black Ops Cold War è stato incredibile", ha affermato Byron Beede, Executive Vice President e General Manager di Call of Duty, Activision. "Questo è il prossimo grande capitolo di Black Ops con una campagna straordinaria, una nuovissima esperienza zombi e, naturalmente, un multigiocatore dinamico. Il lancio è solo l'inizio. Il nostro obiettivo è costruire un flusso continuo che regalerà un'enorme quantità di contenuti ed eventi gratuiti post-lancio in tutto il franchise".

Activision ricorda inoltre che Call of Duty Black Ops Cold War vedrà la "più grande serie di contenuti gratuiti post-lancio, eventi della community e supporto continuo, oltre all'integrazione con l'universo di Warzone." Parlando proprio di Warzone, secondo un leak, una celebre mappa potrebbe tornare presto.

Infine, vi ricordiamo che Treyarch ha ascoltato i fan e ha aumentato gli XP arma che si possono ottenere in Call of Duty Black Ops Cold War.