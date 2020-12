Per PS5 e Sony il Giappone è ancora importante, assicura Jim Ryan

PS5 e Sony puntano ancora moltissimo sul Giappone, questo è quanto ha ribadito nuovamente Jim Ryan, ripetendo praticamente per la seconda o terza volta nel giro di pochi giorni l'importanza data al mercato nipponico, durante una nuova intervista pubblicata da Edge.

L'affermazione del CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan è dovuta ai dubbi che sono emersi da diverse parti sull'importanza data da Sony al Giappone, un tempo base delle operazioni e ora apparentemente ai margini delle strategie in quel di PlayStation.

Le supposizioni sul fatto che Sony sia meno interessata al Giappone sono emerse fin dall'ultima fase di PS4: a supporto di questa teoria ci sono diversi avvenimenti come lo spostamento del quartier generale dal Giappone agli USA, la conquista di ruoli chiave da parte di occidentali come lo stesso Jim Ryan al posto di Kaz Hirai e Hermen Hulst al posto di Shuhei Yoshida e lo spostamento nelle seconde linee del Japan Studio, ulteriormente confermato dalla recente uscita di scena di Keiichiro Toyama e altri uomini fondamentali del team first party nipponico maggiore.

Già all'epoca dell'articolo di Bloomberg che sosteneva questa tesi, Sony aveva smentito ufficialmente la ricostruzione, per quanto sia possibile smentire un semplice punto di vista di un analista (peraltro basato su fatti ben concreti e incontrovertibili), di recente è tornato a farlo con Ryan ai microfono di Edge.

"La posizione di Sony è che il mercato giapponese rimane incredibilmente importante per noi", ha affermato, "Non siamo mai stati più emozionati di ora sul coinvolgimento della community di sviluppatori giapponese". Per il momento, complici anche i primi dati di vendita non proprio esaltanti ma derivanti anche dalla scarsità di scorte messe a disposizione, i fatti a sostegno della tesi scarseggiano, ma è anche vero che operazioni come l'esclusiva di Final Fantasy 16 dimostrano comunque un certo impegno sul fronte nipponico da parte di Sony.