The Witcher Enhanced Edition è gratis per gli utenti GOG Galaxy

Anche se è quasi ora di mettere le mani sull'attesissimo Cyberpunk 2077, i giocatori non possono certo dimenticare l'altra grande saga di CD Projekt RED: parliamo ovviamente di The Witcher, che ha raggiunto il successo mondiale soprattutto grazie al terzo capitolo. Ora, la società polacca fa un regalo a tutti i fan: The Witcher Enhanced Edition è gratis per tutti gli utenti GOG Galaxy.

The Witcher Enhanced Edition è la versione completa del primo capitolo della serie, rilasciato nel 2007. Geralt ha perso la memoria e non ricorda nulla del proprio passato: il guerriero è però pur sempre un Witcher e ha una nuova missione, punire coloro che hanno attaccato Kaer Morhen e rubato i segreti per la creazione di nuovi Witcher.

Per poter reclamare il gioco, dovete scaricare/aggiornare la vostra applicazione GOG Galaxy. Una volta all'interno, dovete andare nella sezione delle novità più recenti: lì troverete un banner, in cima. Partecipando al giveaway si conferma il proprio interesse a ricevere news, update e offerte da GOG.

Fatto ciò, nel giro di poco, il gioco dovrebbe apparire all'interno della libreria di giochi dell'applicazione e nella collezione GOG.COM. Il gioco sarà vostro per sempre e potrete giocarvi liberamente.

L'ultimo capitolo della saga videoludica di Geralt è stato un grande successo, come ben sappiamo, ma Cyberpunk 2077 ha battuto The Witcher 3 nei preordini. CD Projekt RED sembra avere tra le mani una nuova gallina dalle uova d'oro.