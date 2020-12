Among Us contro Fall Guys in un'assurda mod di Star Wars Battlefront 2

Among Us che si scontra con Fall Guys a suon di spade laser e "fulminatori" è forse l'idea più assurda che si sia vista di recente nel mondo dei videogiochi, come in questa strana mod per Star Wars: Battlefront 2, ma non dubitiamo che con siffatte premesse possa essere presto superata da qualcos'altro.

Sviluppata da TigerVenom22 e ToastedShoes, la mod in questione sostituisce i personaggi tipici di Star Wars: Battlefront 2 con questi bizzarri e anche inquietanti modelli 3D tratti rispettivamente da Among Us e Fall Guys, facendoli dunque scontrare fra loro all'interno delle varie mappe dello sparatutto multiplayer DICE ed EA.

Considerando la strana anatomia dei personaggi in questione, i risultati sono piuttosto bizzarri: vediamo dunque gli omini di Among Us con gambe stranamente lunghe o armi che fluttuano in prossimità dei corpi per mancanza di braccia, oppure i tozzi e arrotondati corpi dei concorrenti di Fall Guys adattati in qualche modo alle hitbox e agli spazi occupati dai modelli 3D originali di Battlefront, in un misto che stranamente funziona, in qualche modo.

Considerando la popolarità dei due giochi, era solo questione di giorni prima che comparisse qualcosa del genere: dal video di presentazione riportato qui sotto non sembra essere venuto nemmeno male, a dirla tutta.

Nel frattempo, Among Us continua ad essere praticamente un fenomeno di cultura popolare: tra le sessioni di gioco con la deputata Alexandria Ocasio Cortez e il nuovo video da parte di Sio.