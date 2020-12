Among Us: Sio ha dedicato un video al gioco

Sio ha dedicato un video al fenomeno videoludico del momento: Among Us. Si tratta di un cortometraggio d'animazione che lega i temi del gioco al suo stile stilizzato e surreale. Lo trovate in testa alla notizia.

Difficile capire chi sia l'impostore, almeno fino al colpo di scena finale. Guardatelo, perché è molto divertente, a patto che vi piaccia lo stile di Sio.

Among Us è disponibile sul mercato dal 2018, ma è esploso solo quest'anno grazie ad alcuni famosi streamer che hanno iniziato a giocarci su Twitch e affini, accendendo l'attenzione dei videogiocatori. La versione PC costa meno di una scatola di preservativi, mentre quella mobile è completamente gratuita, naturalmente con microtransazioni (niente di invasivo, fortunatamente).

Sio non è nuovo al mondo dei videogiochi. Recentemente ha curato una campagna per League of Legends, ma esiste anche un gioco tratto dalle sue opere: Super Cane Magic Zero.