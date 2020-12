PS5 e Xbox Series X: quando la potenzia non basta

Oggi, dopo il lancio delle due console a livello globale, dobbiamo ammettere che, stando a quanto possiamo giudicare ora, Sony aveva ragione. Xbox Series X nella maggior parte dei giochi multipiattaforma usciti si è dimostrata inferiore a Playstation 5. Come mai quindi la console più potente al mondo non riesce ad eccellere nei confronti di una macchina meno prestante? In questo articolo cercheremo di dare una spiegazione a questo piccolo divario che si è creato al lancio di Playstation 5 e Xbox Series X, basandoci su delle informazioni provenienti direttamente da Microsoft stessa. Inoltre, sempre considerando i dati in nostro possesso, cercheremo di prevedere cosa potrebbe succedere in futuro in questa battaglia a suon di teraflops .

L’hardware non basta

Non siamo gli unici a dirlo: sulla carta Xbox Series X è più potente di Playstation 5. Questo lo avevamo già capito mesi fa, prima di poter mettere le mani sulle macchine da gioco e prima di vedere gli effettivi confronti con i titoli multipiattaforma. Xbox Series X ha una performance legata alla GPU pari a 12 teraflops, mentre su Playstation 5 il numero di teraflops è uguale a 10.28. Inoltre, la console Microsoft ha più compute units ed una memoria RAM con banda passante superiore. In molti non si aspettavano grandi differenze in termini di prestazione tra le due console, ma quello che in pochi potevano prevedere con assoluta certezza è una superiorità (anche se minima) di Playstation 5. Spesso però, soprattutto quando si parla di console, la potenza nuda e cruda non è la principale fonte di prestazione. Negli anni abbiamo imparato che l'arma vincente di ogni macchina da gioco è l'ottimizzazione e la facilità di programmazione da parte degli sviluppatori.

L'esempio più concreto nel recente passato è quello legato a Xbox 360 e Playstation 3. Quest'ultima aveva una scheda tecnica nettamente superiore alla concorrenza, ma gli sviluppatori facevano parecchia fatica a sfruttarla. Infatti, solamente a fine generazione, quando l'hardware era stato studiato a sufficienza, riuscirono a tirare fuori il suo vero potenziale. Oltre a questo bisogna considerare anche l'ottimizzazione, perché difficilmente avremmo potuto vedere un titolo come il primo The Last Of Us girare su un PC con la stessa potenza di calcolo della PS3, proprio per l'assenza dell'ottimizzazione dedicata alle singole console da gioco. Ma quindi cosa è successo invece quest'anno con Playstation 5 e Xbox Series X? La console Microsoft risulta più difficile da comprendere per gli sviluppatori, oppure non è stato fatto un sufficiente lavoro di ottimizzazione?