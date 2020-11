Dirt 5, la recensione: tornano le gare folli di Codemasters

Un arcade nudo e crudo, sporco di fango dalla testa alla marmitta, rude, bagnato, colorato e sopra le righe come pochi giochi di guida nel mercato odierno e passato. Le ore scanzonate passate alla guida dei più disparati modelli di auto ci possono far dire tranquillamente che questo è il titolo di rally che tutti o quasi aspettavamo di giocare da un bel po'.

Se avete giocato Dirt Rally e non avete seguito questo nuovo titolo nei mesi passati, le aspettative verso questa ultima fatica di Codemasters potrebbero portarvi a pensare a un videogame realistico. Beh, sappiate che non c'è nulla di più distante dalla simulazione qui e la recensione di Dirt 5 vi spiegherà nel dettaglio perché.

Carriera

La modalità principale di Dirt 5, la carriera, non ha molto da raccontare per quanto riguarda storia o lore, d'altronde quanto profonda potrebbe essere una narrazione che gira intorno al ripetersi di sfide, giri, derapate e speronate? Poco fidatevi, molto poco. Ma sappiate comunque che gli sviluppatori hanno trovato un escamotage interessante (non che sia la prima volta in un gioco sportivo, comunque) per raccontare gli avvenimenti dietro alla nostra scalata verso il successo.

Una sorta di podcast-comedy che con le sue battute tra presentatore e corridori vi saprà far scappare più di qualche sorriso. Le gare si svolgono nella maniera classica, andando a sbloccarsi su un albero di connessioni mano a mano che si completano le precedenti fino ad arrivare ad una specie di sfida finale, ottenibile solo dopo aver raggiunto determinati obiettivi.

Le competizioni si dividono in categorie, per la precisione cinque: Stampede, Rally Rush e Ultra cross che sono più o meno la stessa tipologia, ovvero una gara di 3 o 5 giri; Ice Breaker è invece una sfida come quelle citate ma si svolge su una pista totalmente ghiacciata; Land Rush è semplicemente una lunga discesa tra curve e sorpassi, senza giri da ripetere; Sprint vi farà girare come trottole su di un anello, in gare da 5 giri; infine Gymkana vi metterà all'interno di alcune arene con ostacoli e prove varie, chiedendovi di effettuare questo o quell'altro trick.

Prima ancora di cominciare a gareggiare però avrete la possibilità di scegliere uno sponsor che, completando determinati obiettivi, vi garantirà soldi e punti necessari a sbloccare livree e trame per le vostre auto, oppure alcune parti per personalizzare la vostra carta personaggio. Questa è una sorta di "biglietto da visita" personalizzabile tramite sfondi, effetti, sticker, cordini e vari nickname. Ogni sponsor vi garantirà diverse personalizzazioni, così da rendere indispensabile il doverlo cambiare spesso o comunque al raggiungimento di un determinato obiettivo.

Alla fine di ogni gara vi verranno distribuiti soldi, punti carriera, punti obiettivo e collezionabili. I soldi vi serviranno per comprare un po' tutto all'interno di Dirt 5, dalle auto agli sticker, dalle carte alle livree. Esatto, il gioco non lesina in denaro e non avrete particolari difficoltà nell'acquistare la vostra auto preferita o lo stile di carta che prediligerete. I punti carriera poi, sono quelli che vi faranno salire il livello complessivo, a prescindere dallo sponsor scelto. Anche questo grado vi permetterà di sbloccare determinate personalizzazioni della carta giocatore. Il livello sponsor invece è legato, come si intuisce, al brand selezionato. Ognuno di essi ha 15 step, durante i quali vi permetterà di sbloccare personalizzazioni per la carta giocatore e livree particolari ma non solo. Alla fine di ogni gara, se raggiungerete gli obiettivi prefissati, avrete un bonus in soldi dato dallo sponsor del caso.

Come accennavamo in precedenza, per avanzare nella carriera dovrete affrontare delle specie di sfide di fine capitolo, cinque per l'esattezza. Per avervi accesso però dovrete aver raggiunto degli obiettivi specifici, accumulando un certo quantitativo di medaglie obiettivo. Queste sono ottenibili tramite il raggiungimento di determinate azioni durante le gare, come ad esempio effettuare un numero definito di derapate o di speronate, oppure l'aver passato alcuni secondi in aria o ancora aver tagliato il traguardo in retromarcia. Una volta raggiunte le medaglie necessarie, potrete affrontare la sfida di livello e, se arriverete almeno fra i primi tre, potrete passare agli eventi successivi.

Lateralmente alla Carriera principale poi ci sono delle sfide 1vs1 sbloccabili al raggiungimento di determinati obiettivi (che non si possono sapere, fatto questo che ci ha dato non poco fastidio) che vi permetteranno di affrontare i piloti più forti del gioco. La longevità infine non è propriamente un punto forte di questa modalità: si riesce a terminare il tutto in circa 5-6 ore, ovviamente tralasciando il completismo, cosa questa che può arrivare a raddoppiare le ore di gioco.