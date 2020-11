Animal Crossing: New Horizons, il trailer dell'aggiornamento autunnale

Nintendo ha pubblicato un nuovo video di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch per presentare il nuovo aggiornamento autunnale. Come sempre l'aggiornamento sarà scaricato gratuitamente e aggiungerà i colori di questa splendida stagione al gioco.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons, dove il buon Christian Colli ha scritto:

Animal Crossing: New Horizons è senza alcun ombra di dubbio la punta di diamante di una serie che dal 2001 continua a fare proseliti, abbracciando un pubblico sempre più ampio. Nintendo ha perfezionato la formula collaudata integrando meccanismi un po' più complessi che non snaturano il franchise come avevamo temuto, ma che anzi trovano un equilibrio ancora più convincente tra le dinamiche di un social simulator e quelle di un titolo gestionale. La libertà di personalizzazione che garantisce New Horizons è semplicemente incredibile e non vediamo l'ora di scoprire quali novità ci attendono nei mesi a venire con gli aggiornamenti e le festività che si susseguiranno sul calendario della nostra amata Portogatto.