The Box: Maurizio Merluzzo e HALTV sono gli ospiti della quinta puntata

The Box torna stasera con la quinta puntata della seconda stagione, che verrà trasmessa su Twitch a partire dalle 20.00. Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno Maurizio Merluzzo e HALTV!

Attore, doppiatore e youtuber di successo, Maurizio Merluzzo nutre da sempre una grande passione per i videogiochi, l'allenamento coi pesi e le cucine open space.

Ha prestato la voce a Jacob Frye in Assassin's Creed Syndicate, ma la sua carriera tra film, serie televisive e anime è francamente sconfinata.

HALTV è invece un giocatore professionista di Quake Live, FPS arena e streamer di Overwatch e Apex Legends, più volte incoronato campione europeo.

Si è piazzato settimo in Europa con Quake Champions in modalità Sacrifice nel 2017 e ha svolto il ruolo di Community Leader per l'Italia nella World Cup di Overwatch nel 2018. Al momento è campione europeo di Apex Legends al Twitch Rivals Rematch Challenge.

Stasera andrà in onda la quinta di otto puntate che ci terranno compagnia fino alla fine di novembre: possiamo aspettarci tante sorprese, sfide, interventi, interazione col pubblico e un sottofondo musicale affidato agli Overhead.

Saranno presenti anche un preshow e un aftershow: il primo curato dagli youtuber IPants e il secondo dalla redazione di Multiplayer.it, media partner della trasmissione.