Call of Duty: Black Ops Cold War, la recensione per PC

Il ritorno della campagna single player rappresentava naturalmente un'occasione irrinunciabile per ribadire la cifra tecnica del franchise, anche e soprattutto in proiezione futura, e gli sviluppatori di Treyarch (coadiuvati sulla piattaforma Windows dagli ormai esperti Beenox ) non l'hanno sprecata, confezionando anzi uno spettacolo coinvolgente e dall'immancabile taglio cinematografico.

Con la recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War per PC vogliamo fornirvi un quadro di come gira il nuovo episodio della serie Activision su di un hardware di nuova generazione, con particolare riferimento all'introduzione del ray tracing , dopo aver testato il gioco su PS4 e in attesa di eventuali approfondimenti su console next-gen.

Come da tradizione per la saga di Black Ops, tuttavia, l' ambientazione dei primi anni '80 non è l'unica che ci troveremo di fronte durante la campagna, che include anche diverse missioni che si svolgono nel corso della guerra del Vietnam al fine di raccontare ricordi e antefatti legati ai protagonisti e al misterioso agente segreto a cui danno la caccia, nell'ambito di un intreccio che fra sequenze ad alto tasso di adrenalina e poderosi colpi di scena non delude affatto.

Arriva così la prima novità del gioco, il fatto cioè di poter creare da zero il protagonista scegliendone nome, sesso, background e profilo psicologico. Quest'ultimo elemento non ha unicamente un valore accessorio, bensì influenza le capacità del personaggio con dei perk che si attivano a seconda del tipo di agente che andremo a generare, selezionando due tratti caratteriali da una rosa di sei.

Adler, un uomo della CIA con una grossa cicatrice sul volto che evidenzia in maniera inequivocabile i risvolti negativi della sua lunga carriera militare, decide di assoldare non solo vecchie conoscenze come Alex Mason , Frank Woods e Jason Hudson , ma anche gli specialisti Helen Park, Lawrence Sims e Lazar Azoulay, oltre naturalmente al personaggio che controlleremo, "Bell".

Sequel diretto dell'originale Black Ops, Call of Duty: Black Ops Cold War è ambientato nel 1981, durante il periodo della Guerra Fredda . Un misterioso agente russo, nome in codice Perseus, sembra intenzionato ad attaccare l'occidente, e così il presidente Ronald Reagan dà mandato a Russel Adler di creare una squadra speciale per individuare la posizione del nemico ed eliminare la minaccia.

Il concetto dei moduli lo ritroviamo però anche nella struttura della campagna stessa, che pur essendo come al solito troppo breve (la sua durata si attesta sulle quattro ore e mezza) fa leva su di una serie di bivi narrativi determinati dalle nostre scelte, che producono finali differenti, e prova a gestire i collezionabili in maniera peculiare, trasformandoli in indizi e rendendoli utili a sbloccare ulteriori contenuti, nonché a migliorare il resoconto che viene stilato alla fine dell'esperienza.

Al netto del lungo e fastidioso processo di compilazione degli shader, a cui fortunatamente bisogna sottoporsi solo all'inizio, l'impianto si rivela decisamente accessibile e ben congegnato, con la ciliegina sulla torta rappresentata dall'approccio cross-platform per quanto concerne la progressione : un vero e proprio game changer, se consideriamo quella che è sempre stato l'approccio di Call of Duty, e che ora è destinato inevitabilmente a cambiare.

Anche in termini pratici, è tutto modulare : l' installazione su PC può essere gestita in maniera molto semplice, tramite il client di Battle.net, aggiungendo o eliminando porzioni di esperienza che riteniamo utili o superflue al fine di risparmiare spazio su SSD. Il pacchetto delle texture in alta risoluzione, ad esempio, sono circa 40 GB del tutto opzionali; e lo stesso vale naturalmente per la campagna, Warzone e/o le modalità competitive tradizionali.

La schermata principale di Call of Duty: Black Ops Cold War fornisce una chiara anticipazione di quello che potrebbe essere il futuro della serie, laddove venisse meno l'esigenza di sfornare ogni anno un pacchetto da vendere al pubblico a prezzo pieno. Si percepisce infatti l'idea di una vera e propria piattaforma in cui la campagna viene affiancata dal comparto multiplayer, dalla modalità Zombie e dall'immancabile collegamento al battle royale Call of Duty: Warzone .

Gameplay

Queste piccole ma importanti novità, che enfatizzano la rigiocabilità della campagna o quantomeno delle singole missioni che la compongono, si innestano nel gameplay di Black Ops Cold War in maniera naturale e interessante, in maniera simile a quanto fatto in Call of Duty: Modern Warfare. Ci sono momenti in cui possiamo effettuare delle scelte, e queste scelte si ripercuotono sulla progressione degli eventi in maniera più o meno rilevante.

Durante il primo incarico capita ad esempio di poter uccidere o risparmiare un nemico, scoprendo poi che tenendolo in vita è possibile ottenere informazioni preziose nell'ambito di una missione secondaria, in un andirivieni fra la guerra del Vietnam e il periodo della Guerra Fredda che viene anche stavolta gestito utilizzando l'espediente dei flashback.

Andando avanti tali situazioni si moltiplicano e diventano anche più interessanti, tuttavia. In una missione, ad esempio, controlliamo un ufficiale russo che fa il doppio gioco e deve farci avere una chiave per accedere a una sezione della sede del KGB a Mosca. I modi di procedere sono parecchi, tutti validi e ugualmente percorribili, così come possono cambiare gli obiettivi del personaggio, in un'escursione nei territori dello stealth che appare intrigante per quanto non particolarmente elaborata.

Il fulcro dell'azione in-game rimangono tuttavia gli scontri a fuoco, e su tale fronte si registra purtroppo il solito approccio della serie, uno sparatutto col babysitter in cui veniamo costantemente guidati nelle missioni (quando non da un compagno, dalla sua voce...), con nemici mossi da un'intelligenza artificiale basilare e in cui la libertà di movimento è solo apparente, mentre ci spostiamo da una sparatoria all'altra in maniera lineare.