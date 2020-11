Call of Duty: Black Ops Cold War, recensione: il solito COD? C'è di più!

Questo Call of Duty vuole essere inattaccabile da ogni punto di vista e per non scontentare nemmeno uno dei suoi più accaniti sostenitori, si presenta sulla griglia di partenza con una serie di feature da togliersi il cappello. Oltre alla naturale, ma non scontata, possibilità di aggiornare il gioco per passare tranquillamente da Playstation 4/Xbox One alle sorelle PS5 e Xbox Series X | S, il titolo si fregia anche di un comparto multigiocatore che prevede il cross progression e il cross save, con la ciliegina sulla torta rappresentata da quella progressione unica dell'account condivisa tra tutte le modalità di gioco. Se non siete del tutto avvezzi a queste terminologie, e per farla breve insomma, sappiate che da ovunque avvierete Call of Duty: Black Ops Cold War potrete sempre e comunque giocare con i vostri amici, ovunque questi siano, senza mai lasciare indietro un solo punto esperienza. Il futuro, oggi, parte da questo piccolo passo.

Con la next gen pronta a sbarcare nelle case di molti, si è arrivati finalmente anche a parlare di tutti quei prodotti terze parti pronti a fare il salto di qualità, nel tentativo di raggiungere vette mai toccate prima. La recensione di Call of Duty Black Ops Cold War è l'occasione per scrivere di un titolo che è la somma ultima di quanto detto perché questo nuovo capitolo, orchestrato da Treyarch ma realizzato in collaborazione con Raven Software , mira a diventare la punta di lancia di una serie che proprio quest'anno compie il suo decimo anniversario, pronto ad affrontare una prova sicuramente non alla portata di tutti gli studi sotto l'ala di Activision.

Protagonisti e prime missioni

Call of Duty: Black Ops Cold War è il seguito diretto del primo Call of Duty: Black Ops, narrativamente parlando, e potete aspettarvi di trovare in gioco alcuni dei volti noti della saga, volti che avete imparato ad odiare e amare nel corso degli ultimi anni. Tra i protagonisti di questa campagna per debellare una cospirazione sovietica ambientata negli anni '80 fanno la loro comparsa Alex Mason, il caro e vecchio Woods e anche Adler, tra gli altri, agenti con una caratterizzazione solida e un carisma da non sottovalutare.

Non vi troverete però a usarli sempre in prima persona però, visto che per la prima volta nella serie avrete la possibilità di creare il vostro alter ego personale scegliendone il sesso, il colore della pelle e altri tratti distintivi del suo passato, con scelte caratteriali legate a perks di combattimento. Volete un soldato spavaldo? Il gioco vi accontenterà assegnando un bonus di resistenza agli esplosivi, ad esempio, o molto più banalmente danno dei proiettili aumentato se avete in mente di giocare come assaltatore. Non sono assolutamente modifiche rivoluzionarie, ma fa comunque piacere trovarle in un contesto rimasto finora blindatissimo.

Le prime missioni scorrono piacevolmente tra azioni dirompenti e spettacolari e un dinamismo ormai rodato nel corso degli anni. Tuttavia, se avete già giocato gli altri capitoli della serie, quello che succede a schermo porta ad avere forti deja vu, con le classiche esplosioni coreografiche ma telefonate e azioni di inseguimento o combattimento a bordo dei veicoli vissute già almeno una dozzina di altre volte solo negli ultimi capitoli. Mentre stavamo per gettare la spugna però, il gioco ha preso una piega estremamente interessante, appropriandosi delle caratteristiche di libero arbitrio viste in Call of Duty: Black Ops II e fino ad oggi sempre rimpiante. Così, mentre inseguite il vostro obiettivo sui tetti potete decidere di salvarlo o fargli fare un volo senza paracadute di qualche piano, andando a modificare attivamente la storia e la sua conclusione fatta di finali multipli. Cold War non fa nulla per nascondere bivi narrativi palesi, con dialoghi capaci di lasciare al giocatore la massima libertà di scelta, e questo va a sbloccare altresì missioni secondarie e plot twist interessanti, aumentando inevitabilmente la rigiocabilità della produzione.

Un'altra cosa che ci ha lasciato completamente soddisfatti è la grandissima varietà d'azione che il titolo mette in campo, dimenticandosi spesso di essere quel Call of Duty caciarone a cui siamo abituati e trasformandosi in un gioco dove l'intelligenza per risolvere obiettivi delicati di infiltrazione o riuscire a parlare con un contatto oltre le linee nemiche, diventano all'ordine del giorno. Ci sono missioni di infiltrazione, missioni di cecchinaggio, assalti a testa bassa a bordo di elicotteri militari e diverse altre opzioni per una varietà nel complesso davvero sorprendente, sia in termini di gameplay sia di puro spettacolo visivo. Con alcuni escamotage, infatti passeremo dalla guerra nel Vietnam di qualche anno prima a missioni in Turchia del più recente passato, saltando poi tra location innevate e città sotto scacco senza soluzione di continuità. Tutto molto bello almeno finché non ci si sofferma sul lato tecnico della produzione, con una intelligenza artificiale che purtroppo non si è evoluta, restando mezza inebetita con il corpo fuori dai ripari e incapace di adottare le più basilari tattiche di aggiramento o animazioni ancorate a un motore di gioco che proprio non vuole fare progressi da questo punto di vista. Su Playstation 4, infine, i tempi di attesa sono stati una vera spina nel fianco in tutte le modalità, costringendoci a fissare per interi minuti uno schermo che proprio non ne voleva sapere di gettarci nell'azione.