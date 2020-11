Call of Duty: Black Ops Cold War, voti ottimi dalla stampa internazionale

Call of Duty: Black Ops Cold War è stato accolto con voti ottimi dalla stampa internazionale: attualmente il metascore del gioco è pari a 86 per la versione PS5 e 83 per la versione PS4.

Dotato di contenuti extra sulle console Sony, Call of Duty: Black Ops Cold War ci catapulta in una serie di scontri ambientati nel periodo della Guerra Fredda, offrendo una campagna avvincente e il solito, ricco comparto multiplayer.

Nella nostra recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War abbiamo sottolineato la bontà della storia, con i suoi finali multipli, e l'enorme quantità di contenuti presente in quest'ultimo episodio della serie Activision.

Call of Duty: Black Ops Cold War, i voti della stampa internazionale