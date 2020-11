Call of Duty: Black Ops Cold War per PS5 e PS4, un trailer con i contenuti extra

Call of Duty: Black Ops Cold War potrà vantare su PS5 e PS4 una serie di contenuti extra e vantaggi che Activision ha voluto illustrare in un trailer apposito.

Come già sappiamo, la modalità Zombies Onslaught di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà esclusiva su PS5 e PS4 fino alla fine del 2021, ma i bonus non finiscono qui e anzi includono armi, XP e altro ancora.

Nello specifico, i giocatori che acquisteranno il titolo sulle console Sony potranno ricevere punti esperienza extra, due slot addizionali per l'equipaggiamento, eventi mensili con il raddoppio degli XP e ulteriori vantaggi.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile non solo su PS5 e PS4, ma anche su PC, Xbox One e Xbox Series X a partire dal 13 novembre.