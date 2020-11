Watch Dogs Complete Edition classificato per PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S

Watch Dogs Complete Edition è stato classificato da ESRB negli USA: a quanto pare, il gioco uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.

A pochi giorni dall'uscita di Watch Dogs: Legion, sembra dunque che Ubisoft sia intenzionata a rilanciare i precedenti episodi della serie, ma non è chiaro se questa Complete Edition includerà solo il primo capitolo o anche il secondo.

Di certo si tratta di un'opportunità preziosa per la casa francese, che portando l'originale Watch Dogs sulle piattaforme next-gen potrà finalmente concretizzare la visione tecnica che avevamo apprezzato nel trailer dell'E3 2012.

Considerando che Legion approderà a breve su PS5 e Xbox Series X, immaginiamo tuttavia che per un eventuale annuncio ufficiale di Watch Dogs Legion Complete Edition bisognerà quantomeno attendere l'inizio del prossimo anno.

Watch Dogs Complete Edition rated by ESRB for PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X|S and Stadia.https://t.co/aHuNKMCYkN pic.twitter.com/a6NMcmopbd