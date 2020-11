The Last of Us 2 su PS5 in un primo video di gameplay: vediamo come gira

The Last of Us 2 è stato mostrato in azione su PS5 con un primo video di gameplay, in attesa di eventuali aggiornamenti che vadano a ottimizzare e/o migliorare il gioco per l'uso sulla nuova console Sony.

Si tratta di un filmato particolare, perché a realizzarlo troviamo in questo caso Steve Saylor, il giocatore non vedente autore di una toccante testimonianza proprio nei confronti di Naughty Dog per via delle opzioni di accessibilità presenti in The Last of Us Parte II.

Per eventuali analisi tecniche bisognerà insomma ancora attendere, ma l'esperienza di Steve con il controller DualSense e con le cuffie ufficiali per il 3D Audio sembra già molto promettente in termini di feedback e coinvolgimento sensoriale.

Ieri abbiamo visto un video di gameplay di God of War su PS5 che mostrava il titolo di Santa Monica Studio girare sulla piattaforma next-gen a 60 fps grazie alla modalità grafica con frame rate sbloccato.

La speranza è che anche The Last of Us 2 riceva un trattamento del genere. Essendo una delle produzioni Sony di maggiore rilevanza degli ultimi mesi, probabilmente gli sviluppatori sono già al lavoro per offrirci qualcosa di simile.