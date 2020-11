God of War su PS5 a 60 fps in un nuovo video di gameplay

God of War gira a 60 fps su PS5, come viene mostrato in questo nuovo video di gameplay tratto dal titolo di Santa Monica Studio e catturato sulla console next-gen Sony.

Disponibile nella PlayStation Plus Collection insieme a una serie di altri titoli, God of War può contare su queste performance grazie alla modalità grafica con frame rate sbloccato.

Il filmato mostra le fasi iniziali della campagna, con Kratos e suo figlio Atreus alle prese con un lutto, prima che la situazione precipiti quando compaiono alcune creature di ghiaccio.

Inutile dire che i 60 frame al secondo rappresentano un vantaggio in termini di gameplay, migliorando la precisione dei colpi e delle schivate, specie durante i combattimenti più impegnativi.

Per ulteriori dettagli sulla nuova console Sony, date un'occhiata alla nostra recensione di PlayStation 5.