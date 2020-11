Johnny Depp tagliato fuori da Animali Fantastici 3, film rimandato al 2022

Johnny Depp è stato sostanzialmente licenziato da Warner Bros. e tagliato fuori dal cast di Animali Fantastici 3, il nuovo film basato sul celebre universo di Harry Potter, in seguito all'esito della recente causa tra l'attore e l'ex-moglie Amber Heard.

La sentenza del giudice Nicol stabilisce, in sostanza, che Depp possa essere considerato un "picchiatore" che ha maltrattato la moglie su base regolare o quasi, cosa che ha spinto Warner Bros. ad allontanare l'attore dal cast del nuovo film.

È lo stesso Depp a spiegare come siano andate le cose in una lettera pubblicata direttamente su Instagram:

"Alla luce dei recenti eventi, vorrei fare la seguente affermazione. Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto dono del loro supporto e lealtà. Sono commosso da quanti messaggi d'amore e preoccupazione ho ricevuto, particolarmente negli ultimi giorni.

Secondo, vorrei farvi sapere che mi è stato chiesto di dare le dimissioni da Warner Bros. per il mio ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici e ho accettato e rispettato la richiesta.

Infine, vorrei dire questo: la sentenza surreale della corte in Gran Bretagna non cambierà la mia battaglia per raccontare la verità e confermo che ho intenzione di ricorrere in appello. La mia convinzione rimane forte e sono intenzionato a provare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento nel tempo".

Dunque Depp sembra intenzionato a voler proseguire per vie legali e ricorrere in appello, vedremo dunque come continuerà la storia tra l'attore e l'ex-moglie, diventata una vera e propria guerra. Nel frattempo, però, il film Animali Fantastici 3 è stato rimandato e arriverà nel 2022.