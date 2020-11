Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X a 4K e 60 fps, ecco i primi 16 minuti

Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi in video su Xbox Series X, con i primi 16 minuti della campagna catturati sulla console Microsoft a 4K e 60 fps.

Dopo il gameplay inedito di poco fa, Assassin's Creed Valhalla rivela in questo filmato le fasi introduttive della storia di Eivor e il terribile dramma che ha segnato la sua vita.

Il protagonista del gioco ha infatti visto morire entrambi i suoi genitori per mano di un nemico, e sarà dunque la vendetta il primo sentimento che lo muoverà in Assassin's Creed Valhalla.

Naturalmente è molto interessante come Xbox Series X sia in grado di far girare il titolo Ubisoft a 4K nativi e 60 fps: un risultato sorprendente, che speriamo venga approfondito da un'analisi tecnica.

