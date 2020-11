Assassin's Creed Valhalla: video gameplay inedito da 9 minuti su Xbox Series X

Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi con un lungo video gameplay inedito che illustra oltre 9 minuti di gioco tratti direttamente dalla versione Xbox Series X del nuovo capitolo della serie Ubisoft, illustrandone diverse caratteristiche.

Si tratta di un walkthrough video che effettua sostanzialmente un riepilogo delle varie caratteristiche di Assassin's Creed Valhalla, partendo dalla storia e dalla particolare ambientazione per arrivare alle meccaniche di gioco.

Assassin's Creed Valhalla è caratterizzato da ulteriori elementi RPG che consentono di modificare l'evoluzione di Eivor e la sua storia alla ricerca di una nuova terra per il proprio popolo vichingo, in modo tale che tutte le diverse scelte fatte in termini di guerra e diplomazia abbiano delle conseguenze nel mondo di gioco e negli eventi.

Il sistema di combattimento è stato modificato per riprendere un po' lo stile tipico dei guerrieri scandinavi, con la possibilità di utilizzare due armi contemporaneamente e lottare con grande aggressività in mischia, ma mantenendo anche la varietà di approcci anche stealth che sono tipici della serie.

L'open world che fa da sfondo ad Assassin's Creed Valhalla si ambienta tra la Scandinavia e la Gran Bretagna nell'epoca medievale, caratterizzata da elementi oscuri ma anche da particolarità molto interessanti, da scoprire anche attraverso le attività secondarie.

Attraverso l'uso delle imbarcazioni tipiche vichinghe, il gioco introduce i raid, con attacchi veloci che possono essere effettuati contro vari obiettivi sulla costa, spostandosi dalla fase sul mare a quella su terra. Inoltre, viene ribadita la particolarità della gestione degli accampamenti, che poi diventano veri e propri villaggi sempre più sviluppati e complessi, così come la costruzione di raider vichinghi da inserire nel clan e condividere anche online.

Assassin's Creed Valhalla è in uscita il 10 novembre su Xbox Series X e Series S oltre che su PC, PS4 e Xbox One, con arrivo previsto il 12 novembre su PS5. Di recente abbiamo visto lo spot ufficiale italiano e un trailer sulla mitologia nordica.