The Medium rinviato su PC e Xbox Series X, ecco la data di uscita aggiornata

The Medium, l'atteso horror game di Bloober Team per PC e Xbox Series X, è stato rinviato: il gioco non uscirà più il 10 dicembre 2020, bensì il 28 gennaio 2021.

Il ritardo non è dovuto al rifiuto di classificare il titolo da parte della board australiana, bensì alle difficoltà legate all'emergenza sanitaria in Polonia e alla concomitante uscita di titoli molto importanti, su tutti Cyberpunk 2077.

"Dopo aver riflettuto a lungo, oggi abbiamo preso la difficile decisione di rinviare il lancio di The Medium al 28 gennaio 2021", si legge in un messaggio dello studio.

"Non è stata una scelta facile, ma abbiamo dovuto prenderla per via della situazione legata al COVID-19 in Polonia e delle uscite concomitanti di altri giochi sul mercato."

"Bloober Team rimane focalizzata nel realizzare la sua esperienza horror più grande e ambiziosa di sempre. Il tempo extra di sviluppo ci consentirà di rifinire ulteriormente il prodotto, così da potervi offrire esattamente quella che è la nostra visione innovativa per il genere."

"Sia chiaro: il ritardo non ci impedirà di condividere nuove informazioni con voi: presto sveleremo altri segreti di The Medium."