The Medium, l'Australia si rifiuta di classificarlo

The Medium sta avendo qualche difficoltà ad essere classificato in Australia. L'Australian Classification Board ha infatti rifiutato la classificazione per motivi ignoti (almeno all'esterno). L'esclusiva, probabilmente temporale, PC e Xbox Series X e Series S, sembra avere quindi qualche problema dell'ultima ora.

Secondo Kotaku Australia potrebbe trattarsi di un semplice intoppo burocratico, ossia Bloober Team potrebbe aver commesso qualche errore nella compilazione del modulo dell'IARC (una piattaforma usata per inviare i prodotti digitali agli enti di classificazione). Comunque sia pare che gli sviluppatori siano al lavoro per risolvere la situazione, che speriamo non comprometta il lancio del 10 dicembre in Australia. Nel resto del mondo The Medium non dovrebbe avere problemi.

Pagina della classificazione di The Medium in Australia