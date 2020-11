Godfall in 4K/Ultra potrebbe mettere in difficoltà le GeForce RTX3080

Per far girare Godfall in 4K/Ultra su PC gli sviluppatori di Counterplay Games hanno detto di aver bisogno di almeno 12GB VRAM. Un quantitativo di memoria davvero imponente e un requisito di sistema tale che persino le GeForce RTX3080 potrebbero avere problemi. Le nuove schede di Nvidia, infatti, hanno "solo" 10GB di VRAM.

Secondo le previsioni del colosso della tecnologia americano, infatti, 10GB di VRAM video avrebbero dovuto essere più che sufficienti per gestire sia i giochi di attuale generazione, sia quelli in arrivo nei prossimi anni. Sulla carta, però, le GeForce RTX3080 potrebbero già avere problemi con Godfall.

Counterplay Games usa le DirectX 12 Ultimate per aggiungere il supporto al ray tracing e migliorare la resa delle ombre. Il ray tracing non sarà utilizzato per altro, come i riflessi, l'illuminazione globale o l'occlusione ambientale. Nonostante queste il gioco necessiterà di un enorme quantitativo di VRAM per poter girare con tutti gli effetti attivati in 4K.

Godfall è stato sviluppato in collaborazione tecnica con AMD e supporterà Infinity Cache, così come il Variable Rate Shading. Il FidelityFX Sharpening sarà, invece, supportato da tutte le GPU. Questa tecnica serve per dare maggiore definizione alle immagini che per via del TAA potrebbero essere un po' sfumate.

In questo video si possono vedere i miglioramenti che Godfall otterrà grazie alle Radeon RX 6000. Godfall uscirà il 12 novembre su PS5 e PC via Epic Games Store.