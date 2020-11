Dragon Ball: Bunny Bulma torna nel cosplay di stef_adri96

Oggi per la minirubrica dedicata ai cosplay torna un soggetto classico e amatissimo dal grande pubblico: Bunny Bulma di Dragon Ball, nell'interpretazione della cosplayer stef_adri96, arricchita da delle foto di alta qualità.

Bunny Bulma è apparsa in alcuni capitoli del manga di Akira Toriyama, entrando subito nell'immaginario erotico dei lettori prima, e degli spettatori poi con l'arrivo della versione anime. Si tratta di un cosplay non particolarmente complicato, visto che il modello originale era ispirato a quello delle conigliette di Playboy, ma la cura per i dettagli di stef_adri96 è comunque notevole.



