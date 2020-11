Among Us: Cherryamaru è un'Impostore decisamente sexy in questo cosplay

La cosplayer Cherryamaru ha deciso di interpretare in questa serie di foto un Impostore rosso di Among Us decisamente sexy. Nonostante dica di essere stata buttata fuori dal gioco dopo 10 secondi dall'inizio della partita, il tutto per aver chiamato una riunione di emergenza, la modella non sembra averla presa particolarmente male.

Il costume completamente rosso e molto attillato, è ispirato ad un disegno di frenxir, un disegnatore che ha immaginato un impostore rosso piuttosto avvenente, nonostante la gigantesca bocca piena zeppa di denti acuminati che mostra sulla pancia.

Del disegno c'è un'interpretazione fedele e una senza casco, nella quale si può scorgere anche altro oltre alla bionda chioma di Cherryamaru. Cosa ve ne pare? La utilizzereste come skin nel gioco?

