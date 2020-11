Fable: Playground Games utilizzerà un motore grafico proprietario per i suoi giochi

Attraverso LinkedIN arriva la conferma che Playground Games, lo studio di Forza Horizon e del prossimo Fable, non sta utilizzando l'Unreal Engine 4 o un qualche altro motore grafico "generico" per sviluppare il suo ultimo progetto. Lo studio interno a Microsoft, infatti, starebbe utilizzando un motore grafico proprietario per il suo prossimo AAA open world.

La conferma arriva leggendo il profilo LinkedIN di Philipp Welsch, Game Engine Engineer di Playground Games che tra le sue mansioni ha scritto di essere al lavoro sul motore proprietario di Playground Games. Uno strumento che, evidentemente, viene utilizzato per i giochi in lavorazione presso lo studio inglese, in altre parole il nuovo Fable.

Una notizia che non stupisce più di tanto, vista l'abilità tecnica già dimostrata dai Playground Games in passato. I Forza Horizon, oltre ad essere degli eccellenti giochi di corse arcade, sono dei videogiochi tecnicamente incredibili, in grado di coniugare un livello di dettaglio eccellente con mondi aperti e una fisica molto dettagliata.

Aspettiamoci, dunque, questo genere di perizia tecnica anche dal prossimo progetto dei Playground Games e magari anche l'inizio di una condivisione delle tecnologie tra tutti i team interni a Microsoft, esattamente come fanno già da tempo Playground Games e Turn10 con il Forzatech o i team di Sony con tutte le loro nuove scoperte.