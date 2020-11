Sony San Diego ha reclutato un ex sviluppatore di Uncharted per il suo progetto

Ormai da diverso tempo si dice che Sony San Diego sia al lavoro su di un nuovo Uncharted. Questa convinzione si fa ancora più forte dopo che si è scoperto che lo studio californiano ha reclutato Zak Oliver, un ex sviluppatore di Uncharted e The Last of Us 2.

Nello specifico, Oliver è stato environment artist presso Naughty Dog e ha lavorato a giochi come The Last of Us, Uncharted 4: A Thief's End, Uncharted: The Lost Legacy e The Last of Us Parte 2.

Sony San Diego sta lavorando ad un misterioso nuovo progetto non annunciato, e Oliver rivestirà il ruolo di senior environment artist.

Questa assunzione corrobora il rumor che sostiene che Sony San Diego sia al lavoro su un nuovo Uncharted. Naughty Dog, infatti, ritiene conclusa, almeno per ora, la sua esperienza con la serie, ma questo non vuol dire che Sony rinunci ad uno dei suoi personaggi più famosi, soprattutto ora che Nathan Drake sta debuttare anche al cinema con il volto di Tom Holland.

Inoltre ci sono altri piccoli indizi che sembrano confermare la cosa. Sony San Diego sta reclutando per un action game in terza persona (esattamente come gli Uncharted) e ha cominciato a collaborare con Visual Arts Service Group (lo studio responsabile delle prestazioni cinematiche di Uncharted, The Last of Us, Killzone e molte altre IP di Sony).

Fintanto che non sarà diramata una comunicazione ufficiale, però, prendete tutto questo come dei semplici rumor e delle speculazioni. Ma nel caso, vi piacerebbe vedere un Uncharted su PS5?