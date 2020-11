Samsung 980 Pro, la recensione

Con la recensione del Samsung 980 Pro da 512 GB torniamo a parlare di SSD PCIe 4.0 NVMe, ma lo facciamo con un modello consumer che sfruttando un controller tutto nuovo raggiunge velocità ben più alte dei primi modelli Gen 4 equipaggiati con il controller Phison E16. Passiamo infatti da 5000 MB/s a 6900 Mb/s con un raddoppio di velocità rispetto alle più veloci unità SSD PCIe 3.0. Un bello scatto frenato però in fase di scrittura dove il limite è di 5000 MB/s contro i 4600 MB/s delle SSD Gen 4 di prima generazione. In ogni caso parliamo comunque di 1500 MB/s in più rispetto alle unità PCIe 3.0 e di una velocità di scrittura sequenziale dieci volte superiore a una SSD Sata III.

Le nuove schede NVIDIA e le GPU RDNA 2, in arrivo a breve anche sulle console di generazione, godono infatti di nuove tecnologie di decompressione che riducendo il traffico di dati nel sistema e velocizzando la decompressione promettono caricamenti talmente veloci da poter essere utilizzati in funzione delle meccaniche di gioco, come abbiamo visto nel caso di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5. Non ci aspettiamo che su PC si vedano applicazioni di questo tipo prima di qualche anno, vista l'assenza di standard per gli storage che contano ancora un gran numero di comunque veloci unità Sata III, ma i vantaggi dovrebbero comunque essere tangibili nel caricamento dei motori grafici che sfruttano lo streaming dei dati, nei tempi di viaggio rapido degli open world e, ovviamente, nei tempi di caricamento a tutto tondo. Inoltre, pensando al futuro, l'utilità dello standard PCIe 4.0 al di fuori delle SSD potrebbe non essere troppo lontana. In un paio d'anni infatti, quando la potenza delle schede video arriverà probabilmente a doppiare quella di una RTX 2080 Ti, uno slot PCIe 3.0 X16 potrebbe trasformarsi in un limite.

Le unità SSD Gen 4 sono le uniche componenti consumer che al momento sfruttano l'interfaccia PCIe 4.0, al momento vincolata esclusivamente alle schede madri X570 e B550 combinate con processori della serie Ryzen 3000. Ma la tecnologia sarà ovviamente tra le caratteristiche della serie Ryzen 5000, sempre abbinata alle schede madri della serie 500, e arriverà anche sulle piattaforme Intel con i processori Rocket Lake. Ed è a quel punto che ci aspettiamo che venga sfruttata non solo per la velocità di trasferimento, in una configurazione da gioco utile fino a un certo punto, ma per sfruttare la tecnologia NVIDIA RTX IO e il probabile analogo delle future schede Radeon.

Caratteristiche hardware

Ma torniamo alle SSD con la prestante unità Samsung 980 Pro che non può certo essere misurata solo in termini di lettura sequenziale. Nell'uso quotidiano sono infatti più importanti le prestazioni con i piccoli file che compongono giochi, applicazioni e archivi. Ma anche qui le promesse sono piuttosto alte con 1000000 IOPS in lettura e scrittura casuali per il modello da 1TB che in quanto a velocità di lettura sequenziale, tra l'altro, supera i 7000 MB/s. Il modello che ci è arrivato, invece, si ferma a 800000 IOPS (4K, QD32), ma risulta comunque sensibilmente più veloce delle unità Gen 3 di fascia alta, almeno su carta. Ed è in buona parte merito del controller Samsung Elpis che macina 120 flussi input/output superando di quattro volte le capacità del controller utilizzato per le precedenti unità della compagnia.

Al cambio di controller va poi aggiunta l'ottimizzazione della memoria V-NAND MLC che passa dai 2-bit dei precedenti drive Pro ai 3-bit, con i vantaggi del triple cell in termini di densità e quindi dimensioni delle SSD, conquistando comunque un 10% in termini di prestazioni. Inoltre è aumentata la cache, che nel caso del modello da 500 GB è di 512 MB di LPDDR4, ed è quadruplicato lo spazio sfruttato dalla tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0 che promette la velocità massima per trasferimenti di dati fino a 90 GB. Esauriti quelli, ma salvo rari casi è davvero difficile che accada, la velocità dovrebbe calare fino a 2000 Mb/s, ma solo per il tempo necessario al buffer di svuotarsi. Non dovrebbe incidere troppo, quindi, anche nel caso di chi ha intenzione di fare un uso professionale di una SSD che non costa poco. Parliamo infatti di quasi 170 euro per 500 GB, con una garanzia di 5 anni o di 300TB di scrittura, che sono ormai pochi visto il peso crescente dei giochi che per i tripla A si aggira intorno ai 100 GB e nel caso di Call of Duty: Warzone ha superato i 250GB. La velocità, però, fa gola e ci siamo premurati di verificarla in prima persona.