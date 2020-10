Nier: Automata, 2B protagonista del conturbante cosplay di Mikomi Hokina

La nostra rubrica di cosplay si arricchisce dell'opera somma della cosplayer Mikomi Hokina, che ha interpretato 2B, la protagonista di NieR: Automata, in modo davvero sexy e conturbante, immaginandola in varie situazioni e con diversi costumi. Se state pensando che alcune pose non sono appropriatissime, pensate anche che Yoko Taro, l'autore del gioco, approverebbe e siate felici di ciò che state guardando.

Molto riuscita la versione 2B in abito da sera, valorizzata dalla location scelta per scattare le foto (certo che portarsi quello spadone a cena...) e dall'illuminazione. Sì, sappiamo che la prima cosa che salta all'occhio delle foto non sono le fonti di luce, ma non lasciamoci andare troppo facilmente all'euforia e rimaniamo nei ranghi.

YoRHa No.2 Type B, per gli amici 2B, è la protagonista della prima parte di NieR: Automata, nonché un androide da guerra capace di utilizzare quasi ogni genere di arma. Oltre che per il suo carisma, i giocatori l'hanno adorata sin da subito per la sua bellezza e per il suo vestito da dark lolita, indispensabile per fare a pezzi i robot che hanno invaso la Terra.

