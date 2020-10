PS5, Ubisoft: alcuni Assassin's Creed e giochi PS4 non funzionano in retrocompatibilità

PS5 potrebbe non avere una compatibilità completa con i giochi Ubisoft per PS4 come alcuni Assassin's Creed e altri titoli che non funzionano in retrocompatibilità, in base a quanto riferito nelle ore scorse dal publisher stesso, in contrasto con quanto riferito in precedenza da Sony.

PS5 dovrebbe essere compatibile con praticamente tutti i giochi PS4, come confermato dalla stessa Sony con una lista ufficiale dei titoli che non funzionano in retrocompatibilità. Quest'ultima annoverava solo 10 giochi "solo per PS4" e non funzionanti su PS5, come riportato nelle informazioni su giochi PS4, salvataggi e gamepad.

Invece, Ubisoft se n'è uscita oggi con questa comunicazione alquanto strana per quanto riguarda la retrocompatibilità sulle console next gen: "La maggior parte del nostro catalogo sarà utilizzabile in retrocompatibilità tra questa e la prossima generazione di console, con alcune eccezioni", si legge sul sito ufficiale Ubisoft per quanto riguarda le istruzioni sui giochi compatibili tra PS4 e PS5 e Xbox One e Xbox Series X e S.

Le eccezioni rimandano a un asterisco, che chiarisce meglio la situazione e a quanto pare porta alcune sorprese:

"Su Xbox Series X e S, tutti i nostri giochi Xbox One funzionano in retrocompatibilità, su PlayStation 5, tutti i giochi saranno giocabili in retrocompatibilità eccetto i seguenti: Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Chronicles Trilogy Pack, Assassin's Creed Chronicles India, Assassin's Creed Chronicles China, Assassin's Creed Chronicles Russia, Risk, Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within, Space Junkies."

Sebbene non sia proprio una lista da far strappare i capelli, a parte forse per gli Assassin's Creed, questo rappresenta però un caso strano, perché sostanzialmente invalida la lista dei giochi non compatibili pubblicata in precedenza da Sony. Resta dunque da capire di cosa si tratti: sono forse giochi che partono su PS5 e magari incontrano degli errori nel funzionamento, per cui non rientrano nella lista dei giochi "solo per PS4" pubblicata da Sony?

Viene anche da pensare che, con questo precedente, è possibile che altri publisher possano riferire di problematiche simili con i propri giochi, dunque terremo d'occhio la questione.