PS5 retrocompatibilità: giochi, salvataggi, gamepad, tutto quello che c'è da sapere

Sony ha appena pubblicato un dettagliato vademecum sulla retrocompatibilità di PS5 , uno degli argomenti fino a questo momento più misteriosi della console giapponese. Adesso sappiamo che la stragrande maggioranza dei giochi sarà compatibile, nonostante alcuni, a quanto pare, proprio non ce la facciano a girare. Inoltre sappiamo come fare con i salvataggi e quali gamepad potremo utilizzare.

Giochi solo per PS4

Sebbene la maggior parte dei giochi per PS4 sia riproducibile su PS5, di seguito è riportato un elenco di giochi per PS4 riproducibili solo su PS4. Su PlayStation Store, i giochi PS4 non riproducibili sulla console PS5 saranno contrassegnati con a dicitura "Giocabili su: solo PS4".