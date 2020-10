Sackboy: A Big Adventure: lo story trailer ci presenta il simpatico platform per PS5

Sony ha pubblicato lo story trailer di Sackboy: A Big Adventure, il simpatico platform in arrivo in esclusiva per PS5 e PlayStation 4 il 12 novembre 2020, in concomitanza con il lancio americano e giapponese della console di nuova generazione di Sony.

PlayStation Italia, infatti, ha deciso di mettere in commercio i giochi per PS5 una settimana in anticipo rispetto alla console, dato che nel nostro paese PlayStation 5 arriverà il 19 novembre.

Il trailer di Sackboy: A Big Adventure, catturato su PS5, getta le basi dell'avventura, mostrando al contempo diverse scene del gioco. Per chi lo lo sapesse, Sackboy: A Big Adventure sarà un platform piuttosto classico che mescola elementi bidimensionali con altri in 3D, piccoli puzzle e tanta follia.

Il tutto è poi mescolato assieme da una grafica colorata e un design sempre sopra le righe. La classica ciliegina sulla torta sarà la modalità cooperativa, che vi chiederà di superare tutti i livelli in compagnia di un massimo di 4 amici.

Cosa ne pensate? Sarà Sackboy: A Big Adventure il vostro gioco di lancio su PS5 o lo recupererete su PlayStation 4?