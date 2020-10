PS5, i giochi di lancio saranno disponibili in anticipo rispetto alla console

I giochi di lancio di PS5 saranno disponibili in Italia in anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale della console Sony, fissata come sappiamo al 19 novembre.

Stando a un annuncio appena diffuso dalla casa giapponese, i titoli che compongono la line-up di lancio di PlayStation 5 potranno infatti essere acquistati nei negozi italiani a partire dal 12 novembre, in contemporanea dunque con il debutto americano della piattaforma next-gen.

La lista dei giochi di lancio di PS5 include: