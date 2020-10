Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 sfrutterà il feedback aptico del DualSense

Insomniac Games ha confermato in una recente intervista che la versione PS5 di Marvel's Spider-Man: Miles Morales non sfrutterà la console next-gen di Sony solo dal punto di vista tecnico, ma utilizzerà anche le altre caratteristiche originali di PlayStation 5. Come, per esempio, sfrutterà il feedback aptico dei DualSense durante le fasi steath e i combattimenti del gioco.

Lo ha confermato il creative director di Marvel's Spider-Man: Miles Morales Brian Horton nel numero 180 di Official PlayStation Magazine. "Grazie alla precisione del feedback aptico dei DualSense, su PS5 possiamo davvero spingere sulla dimensionalità del feedback".

Per questo motivo si potrà sentire fisicamente quando Miles si trasformerà in Venom Blast o, attraverso una vibrazione nella direzione giusta, potremo capire da che parte il protagonista sta per essere colpito.

Durante l'anteprima si dice anche che queste abilità saranno utilizzate durante le fasi stealth del gioco, nonostante non ci venga detto come. Immaginiamo, però, che le vibrazioni ci diranno in che direzione sta arrivando un nemico e se ci ha notato.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales arriverà su PlayStation 5 e PS4 il prossimo 19 novembre.

Cosa ne pensate di queste novità esclusive della versione next-gen?