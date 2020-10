Halo Infinite, Master Chief sembra avere un pene gigante in una nuova immagine

L'account ufficiale di Halo ha pubblicato una nuova foto, presumibilmente di di Halo Infinite (ma potrebbe essere anche della versione PC di Halo 4) in cui Master Chief sembra avere un pene gigantesco. Chiaramente si tratta di un effetto prospettico e quello non è il fallo dell'eroe intergalattico, che avrebbe più di qualche problema a portarselo dentro l'armatura, ma l'effetto sembra voluto. Del resto fatichiamo a credere che chi lo ha realizzato e chi lo ha approvato per i social non abbiano notato un dettaglio simile.

Le battute in merito si stanno moltiplicando, tra chi la vede come la nuova arma di Master Chief a chi attribuisce certe proporzioni ai miglioramenti grafici post presentazione del gameplay di Halo Infinite, chi ritiene che sia la versione next-gen, chi lo vede come un modo per il team di sviluppo di sfogarsi per il duro lavoro di questi ultimi mesi.

Non è la prima volta che si creano simili fraintendimenti nel mondo dei videogiochi. Recentemente era già accaduto con lo Steve di Super Smash Bros. Ultimate, ma in quel caso erano gli utenti che avevano estratto un particolare frame da un filmato, mentre qui ci troviamo di fronte a un'immagine ufficiale. Da notare però che anche Steve era un personaggio di Microsoft... che in quel di Redmond la sappiano lunga?