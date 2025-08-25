Il cosplay di Marcille firmato da tenshii è una replica perfetta della maga di Dungeon Food

Dungeon Food è stato uno degli anime di maggior successo su Netflix dello scorso anno, tanto da superare le visualizzazioni di nomi blasonati come quelli di Demon Slayer, Spy x Family e Jujutsu Kaisen. Il merito sicuramente è del suo concept originale, che unisce fantasy, umorismo e uno strambo approccio alla gastronomia, ma anche del suo cast di personaggi. Oggi vi proponiamo il cosplay di Marcille Donato realizzato da tenshii.cosplay.

Dungeon Food segue le avventure di un gruppo di esploratori che si addentra in un pericoloso dungeon per salvare una compagna inghiottita da un drago. Rimasti senza provviste né denaro, decidono di cucinare e mangiare le creature che incontrano lungo il cammino. Tra combattimenti, ricette improbabili e momenti comici, l'impresa si trasforma in un viaggio surreale tra gastronomia e amicizia. Marcille, elfa e maga del gruppo, è intelligente, potente e spesso ansiosa. Rappresenta la voce della ragione del team, ma è anche la più schizzinosa in fatto di cibo, e inizialmente fatica ad accettare il nuovo regime alimentare del gruppo basata sui mostri e le piante raccolte all'interno del dungeon.