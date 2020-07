The Walking Dead, il cosplay di Lee e Clem celebra la saga di Telltale Games

Ci sono videogiochi che nel corso degli anni si sono ritagliati un posticino speciale nel cuore dei videogiocatori. Sicuramente è il caso, tra gli altri, del The Walking Dead di Telltale Games: il primo, quello che per cinque episodi seguì le avventure di Lee e Clem (Clementine). Questo cosplay cambierà la vostra giornata.

Si tratta della storia del rapporto tra genitore e figlia, o meglio del rapporto tra figlia e genitore, dato che la prima ha convinto il secondo a realizzare assieme a lei questo cosplay straordinario. lei si chiama Lex, ed era da tempo che le suggerivano di interpretare Clem; a questo punto mancava soltanto suo padre, perfetto per rivestire i panni di Lee. Il risultato complessivo non poteva essere che di alto livello.

Non solo infatti i due sono credibili nel ruolo dei rispettivi personaggi, ma hanno adottato tutta una tecnica particolare per rendere lo stile grafico "fumettoso" e cupo (nonché i tratti cel-shading) del The Walking Dead di Telltale Games. Ed ecco i risultati, nell'immagine qui di seguito riportata.

Per non farci mancare proprio nulla, concludiamo con un video che mostra il makeup di Lee. Ad oggi la prima serie dedicata a The Walking Dead e realizzata da Telltale Games è ancora la più amata dai fan... anche per via dell'episodio finale.