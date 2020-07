Amazon Prime Day rinviato ufficialmente a causa del COVID-19

Amazon ha confermato ufficialmente che l'Amazon Prime Day 2020 è stato rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia di COVID-19. Ad annunciarlo è stato un rappresentante della compagnia:

"Negli ultimi cinque anni il Prime Day è stato un periodo di festa per gli abbonati Prime, che ha consentito loro di fare grossi affari per se stessi e per le loro famiglie. È un momento che aspettiamo con ansia. Quest'anno il Prime Day si svolgerà più tardi del previsto, per consentirci di lavorare alla sicurezza dei nostri dipendenti e supportare i nostri clienti e partner commerciali."

Ormai era chiaro che il Prime Day 2020 sarebbe arrivato in ritardo, visto che di solito si svolge a inizio luglio. Comunque sia una conferma ufficiale non fa mai male. De resto la pandemia di COVID-19 è ancora in corso, in particolare in paesi che hanno mal contenuto il contagio come gli Stati Uniti o il Brasile, e rende difficile pianificare eventi di questa portata a lungo termine, quindi anche le compagnie più grandi devono in un certo senso improvvisare e prendere decisioni giorno per giorno.

Da notare che in alcuni paesi, come l'India, il Prime Day si svolgerà comunque: dal 6 al 7 agosto, nonostante il COVID-19 si faccia sempre più aggressivo.