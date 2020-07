Valorant e League of Legends, il crossover nelle immagini di Wandakun

Valorant e League of Legends insieme? Solo nei sogni più originali dei fan dei rispettivi titoli, naturalmente, potrebbe accadere. Ma anche in alcune opere artistiche altrettanto originali. Al crossover ci ha pensato, ad esempio, il disegnatore Wandakun.

Wandakun si è posto una domanda molto semplice: "e se portassi gli agenti di Valorant su League of Legends, sotto forma di skin?" Il risultato è davvero notevole e, per quanto fanmade, siamo sicuri che tutti i giocatori di League of Legends vorrebbero l'introduzione dei costumi basati sul nuovo titolo di Riot Games.

Per esempio, guardate un po' che bellezza l'agente Akali, che in questa immagine diventa una skin di League of Legends:

🌪️ I'm the wind 🌪️@LeagueOfLegends x @PlayVALORANT

Agent / Radiant Akali skin concept [1/?] pic.twitter.com/jO0ZQry73k — WANDA ⁷ aka Yone's wife (@wandakunpls) July 9, 2020