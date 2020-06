Valorant, i migliori agenti per le partite veloci e classificate si mostrano in un’immagine

Valorant è ormai disponibile ufficialmente su PC già da qualche settimana: la sua community e il suo settore competitivo / esport cominciano rispettivamente a prendere piede. Lecita dunque una domanda da parte dei giocatori: quali sono i migliori agenti? Discorso chiaramente valido per entrambe le modalità di gioco presenti: le partite veloci e classificate.

Come probabilmente saprete dopo aver letto la nostra recensione di Valorant su PC, esiste praticamente un Agente per ogni stile di gioco, per l'approccio peculiare di ogni singolo giocatore al titolo in questione. Attualmente vengono distribuiti nelle classi Sentinella, Duellante, Iniziatore, Controller: in futuro arriveranno nuovi agenti, e magari la loro stessa distribuzione potrebbe cambiare.

Intanto qualcuno ha pensato bene di proporre delle immagini che permettano di conoscere immediatamente e a colpo d'occhio i migliori agenti per le partite veloci e per quelle classificate. Queste informazioni, mediate da dexerto.com, arrivano direttamente da Blitz.gg: si tratta dei personaggi di gioco che in un modo o nell'altro influiscono maggiormente nelle partite dei server di Riot Games. Non è detto che gli Agenti riportati siano automaticamente i vostri preferiti: ma almeno per quanto riguarda le prime tre posizioni, dovrebbe essere i più utili.

Nella modalità partita veloce (non classificata) di Valorant, gli agenti migliori pare siano Reyna, Raze e Jett, che si sono accaparrati rispettivamente i primi tre posti. Dall'immagine che segue noterete che si collocano, in termini di utilizzo e contributo alle partite, a poca distanza l'uno dall'altro.

Per quanto riguarda le partite classificate di Valorant (ranked mode), ai primi tre posti troviamo invece rispettivamente Raze, Jett e Phoenix. Raze in questo caso batte tutti, con una percentuale di vittoria pari al 49,2%: niente male, non è vero? Ecco la seconda immagine che vi tornerà certamente utile. Qual è il vostro agente preferito di Valorant?