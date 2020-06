Valorant, la recensione

Riot ha davvero spinto a tavoletta per la pubblicazione di Valorant e quasi a sorpresa esce con la versione definitiva del suo sparatutto competitivo dopo aver dato vita ad una closed beta piuttosto breve, se pensiamo agli standard attuali. Tre mesi concentrati di playtest, con la meccanica dei Twitch Drop tanto discussa ma che ha portato al titolo una visibilità incredibile. Se ci avete seguito nell'ultimo periodo saprete che di Valorant ne abbiamo già trattato abbondantemente in tutte le salse: vi abbiamo parlato dei migliori Agenti per muovere i primi passi, della volontà prorompente di lasciare un segno nel settore degli eSport e anche di come questa nuova produzione sia solo una delle frecce nella faretra di Riot per invadere ogni segmento di mercato nei prossimi anni. La recensione di Valorant arriva dunque dopo moltissime ore di gioco ed è anche l'occasione per analizzare la nuova iniezione di contenuti rilasciati in occasione del lancio ufficiale, il 2 giugno.

Riassunto delle puntate precedenti

Valorant è uno sparatutto competitivo a squadre completamente gratuito. Si ispira fortemente a Counterstrike sia nel modo di sparare sia nella gestione delle linee di tiro ma riesce a distinguersi grazie all'implementazione degli agenti, personaggi che il giocatore può impersonare dotati di abilità speciali in grado di rivoluzionare le strategie di base, offrendo al contempo una grande profondità al gioco. Tutto si basa dunque sulla composizione del proprio team, sulla comunicazione e sulla sincronia dell'azione.

Al momento il gioco offre undici agenti, un numero che non sembra a prima vista così impressionante ma che già adesso riesce a portare grandissima varietà alle partite. Grazie al design delle abilità, gli Agenti di Valorant impattano i match molto più che i campioni di League of Legends, tanto per restare in casa Riot, e averne uno in squadra piuttosto che un'altro vuol dire riscrivere interamente la gestione delle fasi offensive e difensive, per una meccanica di gioco capace di rendere le partite sempre molto dinamiche e mai troppo uguali tra loro. Discutere di bilanciamento degli eroi o di meta il giorno stesso dell'uscita di uno sparatutto del genere è piuttosto inappropriato, soprattutto se pensiamo a quanto Riot aggiorni velocemente e con frequenza i suoi titoli. Persino lo stesso Valorant ha visto cambiare molteplici statistiche nel passaggio dalla versione beta a quella definitiva, con il rework di Omen e il fix a diverse abilità che sembravano eccessivamente incisive. Quello che possiamo garantirvi però, è che tutti gli agenti presenti hanno punti di forza e punti di debolezza ben delineati e anche quelli meno utilizzati come Viper nelle mani giuste riescono a fare disastri.

Quello che importa quindi al momento è aver trovato nella produzione un buon design dei personaggi, sia esteticamente sia in termini di meccaniche, e su questo fattore non possiamo che promuovere a pieni voti il lavoro fatto da Riot. Certo, qualche abilità è derivativa e vista già in altri titoli, così come l'aspetto può ricordare protagonisti di altri giochi (alzi la mano chi non ha associato Reyna a Sombra non appena l'ha scorta nell'artwork di presentazione) ma l'insieme generale dei contenuti risulta nel suo complesso soddisfacente e ben fatto. Valorant propone abilità da utilizzare come utility per la stragrande maggioranza delle volte. Troviamo dunque agenti con capacità curative, moltissimi in grado di creare ostruzioni alle linee di tiro attraverso granate fumogene e altri invece dotati di aree velenose o fiammeggianti per rallentare l'avanzata del nemico. Non manca nemmeno il personaggio ignorante con granate e rocket launcher integrato, adorabile da giocare durante le prime sessioni ma complesso da gestire mano a mano che le cose si faranno più difficili vista la quasi impossibilità di fornire ai propri compagni cognizione della posizione sulla mappa degli agenti avversari.

Con un pool di eroi ben studiato è lecito e scontato aspettarsi una tipologia di gameplay altrettanto tecnica, ma che non disdegna neanche un pizzico di randomicità per venire incontro a un pubblico più casual. Riot da questo punto di vista ha lavorato bene rischiando, però di creare un ibrido non in grado di soddisfare pienamente la scena dei pro player. Sostanzialmente la rosa dei colpi è gestibile ma con una buona componente di casualità sull'indirizzo di colpi, situazione che spesso porta ad avere ancora oggi headshot fortuiti. Rispetto alla beta tuttavia la situazione è stata ulteriormente migliorata e anche l'hit detection sembra aver fatto passi avanti, con i server che nel giorno del lancio stanno funzionando alla grande per quanto riguarda le partite nonostante la mole esagerata di gente desiderosa di provare il gioco. Situazione che andrà via via a sistemarsi nel corso delle prossime settimane.