KartRider: Drift, il provato

Prima di parlarvi nello specifico del gameplay e delle sue particolarità però, è giusto sottolineare come KartRider non sia un brand proprio di primissimo pelo dato che il suo successo getta profonde radici in territorio asiatico, dove una nutrita comunità di giocatori ancora oggi affolla i server di gioco dei vari capitoli mobile. Solo lo scorso mese, infatti, vi abbiamo proposto la recensione di Kartrider Rush+, premiandola con un sonoro 8. Gli sviluppatori saranno riusciti ad evolvere il sistema di guida della serie basato sui comandi touch e a renderlo appetibile anche per chi è abituato all'uso di un pad, ma soprattutto riusciranno a sfondare anche sul mercato occidentale?

Gratis!

Sebbene l'accesso alla beta fosse limitata a una ristretta cerchia di persone, Kartrider: Drift arriverà su Xbox One e PC con un modello free to play. Chiunque, insomma, potrà sperimentare le corse adrenaliniche di questa serie Coreana in completa libertà potendo appoggiarsi, tra le altre cose, a un goloso cross play tra le diverse piattaforme, già abilitato e perfettamente funzionante durante la beta.

Aspettatevi quindi di poter mettere mano al portafogli per comprare personalizzazioni per il vostro kart, emote, costumini e decal non solo puramente estetiche, purtroppo. Già in beta, infatti, sono stati regalati alcuni kart esclusivi dotati di statistiche differenti (tra cui un meraviglioso trono in ceramica con le ruote) e la paura, per il momento, è che questo possa andare poi ad inficiare pesantemente sul bilanciamento della versione completa del gioco. Vedremo insomma come Nexon vorrà muoversi da questo punto di vista, per ora non possiamo che segnalarlo come elemento da tenere sotto stretta osservazione. Per quanto concerne il season pass invece, non ci sono molti dubbi: verrà implementato regalando ai giocatori decine e decine di oggetti con tanto di sfide giornaliere e settimanali da completare in puro stile Fortnite. Esiste poi anche un livello personale dell'account, di cui al momento però non è chiara l'utilità visto che in beta non influiva né sul matchmaking né tantomeno dava accesso a oggetti unici da acquistare lasciandoci supporre saranno feature abilitate solo al lancio. Pochi i kart disponibili in beta e ancora meno i personaggi, che non ci sono sembrati brillare per design, con una deriva mobile forse eccessivamente marcata e indirizzati a un pubblico molto molto giovane.

Il prodotto sembra insomma voler seguire un profilo basso per rimanere fedele alle precedenti iterazioni nella speranza di spostare il proprio pubblico senza ripercussioni. Il rischio al momento è quello di indispettire chi si aspetta un livello di dettaglio maggiore, viste le piattaforme più performanti su cui approderà il titolo, un elemento però che potrebbe passare in secondo piano nel caso in cui a giocarci saranno player giovani, spesso meno attenti a questo genere di cose. Questo discorso vale anche per il bordopista e gli effetti dei vari power up, quasi mai esaltanti da vedere. Kartrider: Drift fa insomma il minimo per restare a galla ma ha ampi margini di miglioramento, facilmente raggiungibili, tra le altre cose, andando a ritoccare prima della release finale shader ed effetti particellari.