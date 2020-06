The Last of Us 2 ancora primo nelle classifiche inglesi, nonostante un calo dell'80% nelle vendite

The Last of Us 2 ancora primo nelle classifiche inglesi, nonostante un calo nelle vendite dell'edizione fisica dell'80%. Trattandosi del più grosso lancio di un'esclusiva PS4 sul territorio, deve comunque aver venduto molto bene.

The Last of Us 2 ha venduto 4 milioni di copie nei suoi primi tre giorni sul mercato, dato inevitabilmente destinato a crescere.

Forse ancora più incredibile è vedere in seconda posizione Bravely Second: End Layer, gioco di ruolo giapponese di Square Enix per Nintendo 3DS, lanciato nell'ormai lontano 2016. Il motivo della sua presenza in classifica è un'offerta della catena Argos che lo sta praticamente regalando. Con questa operazione il numero di copie vendute del gioco nel Regno Unito è sostanzialmente raddoppiato.

In terza posizione troviamo un'altra novità: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, edizione rimasterizzata e rivista di un titolo per PS2. Evidentemente Spongebob ha ancora i suoi fan. Per il resto la classifica vede il ritorno nella top 10 di The Last of Us Remastered per PS4, spinto dal successo di The Last of Us 2, e di Animal Crossing: New Horizons, uscito dalle prime dieci posizioni per una settimana, ma ora tornato tra i più venduti.