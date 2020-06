Giochi PS4, Marvel's Iron Man VR nella settimana del 29 giugno 2020

Inizia una nuova settimana, e come sempre noi torniamo con il solito appuntamento dedicato ai giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni. In realtà a partire da oggi, lunedì 29 giugno 2020, non vi saranno troppe produzioni da tenere d'occhio. Anzi, ve ne sarà principalmente una.

Si tratta però di un arrivo di tutto rispetto, e cioè dell'atteso Marvel's Iron Man VR, che debutterà questo venerdì 3 luglio 2020. "Marvel's Iron Man VR è un action game in realtà virtuale per PlayStation VR basato sul noto personaggio Marvel", sulle nostre pagine potete già leggere il provato; per la recensione torneremo ad aggiornarvi il prima possibile, dunque restate sulle nostre pagine.

Umberto Moioli e Francesco Serino annotavano sul finire di maggio 2020 quanto segue: "Chissà se il gioco completo implementerà anche delle sequenze a terra, con un vero e proprio combattimento corpo a corpo, o se si limiterà a farci volare in giro per il mondo in una sorta di peculiare simulatore di volo. La demo ci ha comunque piacevolmente colpito, sia dal punto di vista tecnico che del gameplay, anche se appare chiaro fin da ora che Mavel's Iron Man VR non è quel gioco ad altissimo budget che forse in molti sognavano. Staremo a vedere". Manca poco per avere tutte le risposte.

Ricapitoliamo dunque, in un elenco ordinato per date di lancio, i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 29 giugno 2020 (o meglio, il gioco):