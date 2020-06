Metal Slug, questo cosplay del prigioniero ci ricorda i due titoli in arrivo nel 2020

Ve lo ricordate il vecchietto di Metal Slug che forniva armi, potenziamenti e bonus al giocatore? Se siete cresciuti in compagnia dei cabinati di SNK, probabilmente sì. Adesso è tornato, e sembra quasi reale; merito dei cosplay, come sempre.

Il cosplay del prigioniero di Metal Slug, personaggio iconico della serie e presente in ogni singolo capitolo del franchise, nelle ultime ore è diventato letteralmente virale sui social network. Ci ricorda, del resto, che due nuovi capitoli targati SNK approderanno su console e dispositivi mobile entro la fine del 2020, come annunciato nelle scorse ore. Sarà per questo motivo, che i fan hanno deciso di celebrare Metal Slug ricorrendo nuovamente ai cosplay?

Chiaramente il costume sarà stato riesumato con l'occasione, dato che non vi sono attualmente fiere del fumetto a causa della pandemia del coronavirus. Ma il fatto che il prigioniero di Metal Slug sia tornato a fare capolino sui social network proprio nelle scorse ore, è sicuramente dovuto all'annuncio dei nuovi titoli previsti per il 2020.

Eccovi l'immagine in questione: probabilmente da qualche parte nella vostra testa risuonerà l'iconico "Heavy Machine Gun", oppure comparirà un H gialla volante nella vostra stanza. La nostalgia a volte gioca scherzi piacevoli. Ricordiamo che attualmente SNK non ha mostrato alcuna anteprima relativa ai nuovi titoli: non è chiaro dunque neppure quale sarà lo "stile" dei prossimi Metal Slug.