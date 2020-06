Metal Slug: nuovo episodio in uscita su console nel 2020, conferma SNK

Metal Slug tornerà con un nuovo episodio in uscita nel 2020 su console: lo ha confermato SNK, parlando anche di un mobile game.

Sappiamo che la casa giapponese voleva realizzare un reboot di Metal Slug, dunque non è chiaro se il gioco che vedremo quest'anno sarà un sequel o qualcosa di diverso.

Per quanto riguarda invece il titolo per iOS e Android, SNK ha detto che lo sviluppo è pronto all'80% e che questo nuovo progetto non ha nulla a che fare con quello attualmente in lavorazione presso Tencent.

La serie di Metal Slug è senza dubbio uno dei franchise più celebri della piattaforma NEO-GEO: il primo episodio ha fatto il proprio debutto nelle sale giochi nell'aprile del 1996.

A differenza di altre proprietà intellettuali di SNK, in particolare i picchiaduro, l'action shooter non ha mai subito modifiche particolari, riproponendo la propria formula nel corso del tempo.