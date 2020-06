Destiny 2, il nome della nuova espansione rivelato da un leak su PlayStation Store

Destiny 2 sembra essere stato vittima di un leak del PlayStation Store che ha rivelato in anticipo il nome della nuova espansione: a quanto pare si chiamerà "Season of Arrivals", che in italiano potrebbe diventare La Stagione degli Arrivi.

Il titolo lascia intendere appunto l'arrivo o il ritorno di una razza aliena che avremo il compito di affrontare, mentre gli indizi del teaser dell'espansione suggeriscono un'ambientazione innevata: forse il Frozen Hive di Destiny 2 - Espansione II: La Mente Bellica?

Per scoprire la verità dovremo attendere domani, quando potremo assistere alla presentazione della nuova espansione di Destiny 2, che verrà trasmessa in diretta a partire dalle 18.00, ora italiana.

Seguiremo l'evento in live dalle 17.00 in compagnia di Pierpaolo Greco ed Emanuele Gregori: un appuntamento da non perdere per tutti i fan dello sparatutto sviluppato da Bungie.