Destiny 2, Bungie pubblica un breve teaser per la nuova espansione

Destiny 2 presenterà la nuova espansione il 9 giugno, come già riportato, e Bungie ha pensato bene di pubblicare un breve teaser per aumentare l'hype dei fan del gioco.

Il video è quello che era comparso brevemente quando è stata rivelata la data d presentazione dell'espansione, e che il team di sviluppo aveva misteriosamente rimosso.

Nella breve sequenza vediamo Eris Morn, protagonista di Ombre dal Profondo e delle altre espansioni, mentre si trova su di una montagna innevata.

Secondo alcuni utenti Eris si troverebbe su Europa, la luna di Giove, che potrebbe rappresentare il nuovo epicentro degli scontri con la nuova razza che si vocifera farà il proprio debutto nel gioco sviluppato da Bungie.

L'appuntamento con la presentazione della nuova espansione di Destiny 2 è dunque confermato per il 9 giugno alle 18.00, ora italiana. Per saperne di più, date un'occhiata al nostro speciale su tutte le indiscrezioni prima del reveal.

Something calls. It's time to answer.

June 9 // 9AM PT

🔺 https://t.co/003kheRMmX pic.twitter.com/Yj7dEQpjJK