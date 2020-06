Trony, volantino Sconto IVA al Raddoppio: offerte su PS4, Xbox One e giochi

Trony ha lanciato il nuovo volantino, Sconto IVA al Raddoppio, con offerte valide dal 3 al 18 giugno sull'acquisto di PS4, Xbox One e un gran numero di giochi.

PlayStation 4 Pro è disponibile in bundle con un gioco a scelta fra Nioh 2, Death Stranding o Days Gone al prezzo di 399,95 euro, mentre il modello standard della console Sony può essere vostro nella versione da 1 TB con secondo controller e un gioco a scelta fra i tre già citati per 359,95 euro.

Sempre il modello standard di PS4, nella versione da 500 GB, può essere acquistato per 299,95, anche qui con un gioco a scelta fra Nioh 2, Death Stranding o Days Gone.

Per quanto concerne invece Xbox One, l'offerta include la console con in bundle Sea of Thieves, Forza Horizon 3, Minecraft e un mese di abbonamento a Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass per 179,40 euro.

Tornando alla piattaforma Sony, PlayStation VR è in promozione a 229,95 euro con il Mega Pack V2, che include visore, camera e cinque giochi, oppure a 199,95 euro con lo starter pack che include visore, camera e PlayStation VR Worlds.

A queste offerte si aggiungono quelle sui giochi per PlayStation 4, con vari titoli a partire da 14,95 euro.

