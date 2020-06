PS5: l'evento dell'11 giugno a 1080p e 30 fps, Sony suggerisce l'uso delle cuffie

PS5 sarà protagonista di un evento questo giovedì, 11 giugno, e sul PlayStation Blog sono stati sottolineati due aspetti in particolare della presentazione: è pre-registrata, verrà visualizzata a 1080p e 30 fps, e infine è consigliato l'uso di cuffie o auricolari per ascoltarla.

"Ora che l'evento è stato confermato per l'11 giugno, volevo aggiungere che questo programma preregistrato verrà trasmesso a 1080p e 30 fps", recita il post sul PlayStation Blog.

"Ciò ha facilitato il processo di produzione dell'evento in un periodo in cui gran parte del nostro team e dei nostri sviluppatori lavora da casa. Come potrai immaginare, i giochi che vedrai giovedì saranno ancora più spettacolari riprodotti su PS5 con un 4KTV."

"Se possibile, ti consigliamo di guardare indossando un paio di cuffie: l'evento contiene un audio magnifico che potrebbe essere più difficile apprezzare se riprodotto attraverso gli altoparlanti del telefono o del laptop."

Insomma, è possibile che durante la presentazione di PlayStation 5 non solo verrà mostrato in azione l'SSD ma anche un'altra peculiarità della console Sony, ovverosia il Tempest Engine.