Beyond a Steel Sky, il trailer della storia pubblicato da Revolution Software

Beyond a Steel Sky si mostra con il trailer della storia, che ci introduce alle ambientazioni e ai personaggi del nuovo capitolo della serie sviluppato da Revolution Software.

Rinviato al 2020, Beyond a Steel Sky non ha ancora una data di uscita ufficiale: il video stesso dà il gioco come "coming soon" e cita peraltro unicamente due piattaforme, Steam e Apple Arcade.

Da Charles Cecil, creatore della serie Broken Sword, con la direzione artistica di Dave Gibbons, il leggendario fumettista che ha firmato Watchmen, ecco Beyond a Steel Sky, l'attesissimo sequel del classico di culto Beneath a Steel Sky.

Tu sei Robert Foster, e hai giurato di riportare a casa un bambino rapito durante un attacco brutale. Ma le tracce ti portano dalla tua comunità in una landa desertica fino a Union City, una delle ultime megalopoli rimaste in un mondo devastato da guerre catastrofiche e collassi politici.

Fortificata e impenetrabile, è una città utopistica i cui abitanti vivono felicemente sotto la sorveglianza e il controllo di un'IA benevola. Tutto, però, è molto diverso da quello che sembra...

Beyond a Steel Sky è un thriller drammatico, divertente e cyberpunk in cui avvincenti rompicapi sono alla base di una narrazione adrenalinica ambientata in un mondo di gioco dinamico in grado di rispondere alle azioni del giocatore, che possono arrivare a sovvertirlo.